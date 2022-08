Von: Björn Jahner | 18.08.22

BANGKOK: Die Schweizerische Botschaft in Bangkok freut sich, ihre Landsleute in Thailand zur nächsten virtuellen Rathaussitzung – #AskTheEmbassy – am Montag, 5. September 2022, 15.00 Uhr (thailändische Zeit) einzuladen, bei der die Schweizer Parlamentarier Benedikt Würth, Thomas Aeschi, Hans-Peter Portmann und Nicolas Walder anwesend sein werden.

Besuchen Sie die Facebook-Seite der Schweizer Botschaft und verfolgen Sie die Sitzung live!

Während dieser Live-Sitzung werden sich die vier Mitglieder des Schweizer Parlaments an die Schweizer Gemeinschaft in Thailand wenden, um über die Gründe ihrer Reise nach Thailand zu sprechen, über verschiedene aktuelle Themen der Schweizer Politik zu berichten und Fragen der Schweizer Bürgerinnen und Bürger zu beantworten.

Bitte reichen Sie Ihre Fragen bis Freitag, 26. August 2022 um 12.00 Uhr per E-Mail ein oder kommentieren Sie sie den Facebook-Beitrag mit dem Hashtag #AskTheEmbassy. Die Schweizerische Botschaft möchte jedoch darauf hinweisen, dass es aus Zeitgründen nicht möglich sein wird, alle Fragen zu beantworten.

Das Video wird im Anschluss wie gewohnt auf dem YouTube-Kanal Swiss Embassy Thailand verfügbar sein.