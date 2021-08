Von: Redaktion DER FARANG | 06.08.21

BANGKOK: Die Arbeitslosenquote stieg in der ersten Hälfte des Jahres 2021 auf ein Fünfjahreshoch von 1,96 Prozent.

Nach der jüngsten Arbeitsmarktstudie von JobsDB nahm jedoch die Nachfrage nach Stellen auf Online-Plattformen und -Kanälen im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2020 um 6,7 Prozent zu. Das Verhältnis von Stellenangeboten zu Stellengesuchen liegt indessen bei 1:80. Die am stärksten nachgefragten Jobs waren in den Bereichen Vertrieb, Kundendienst, Geschäftsentwicklung, IT und Ingenieurwesen.

Die Sektoren, in denen sich die Beschäftigungsnachfrage am stärksten erholten: Elektronik, Versicherungen und Fertigung. Die Bereiche mit der geringsten Beschäftigungsnachfrage sind hingegen: Reisen und Tourismus, freiberufliche Dienstleistungen und Industriegüter.