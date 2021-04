BANGKOK: Das Department of Disease Control meldete am Montag acht weitere Todesfälle und 2.048 neue Covid-19-Infektionen. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der Fälle seit Beginn der Pandemie vor mehr als einem Jahr auf 57.508. Die Zahl der Todesfälle beträgt 148. 563 Patienten befinden sich in einem kritischen Zustand, und 150 Menschen sind an Beatmungsgeräten angeschlossen.

Die acht Todesfälle:

Ein 61 Jahre alter Mann aus Pathum Thani litt an Diabetes, Bluthochdruck und einer Herzerkrankung.

Ein 45-jähriger Mann aus Bangkok hatte keine Vorerkrankungen. Die Todesursache war akutes Nierenversagen.

Bei einem 24-Jährigen aus Udon Thani wurde ein Lymphom diagnostiziert.

Ein 92 Jahre alter Mann aus Chaiyaphum litt an einer Herzerkrankung.

Ein 63 Jahre alter Mann aus Yala hatte eine chronische Nierenerkrankung.

Bei einer 52 Jahre alten Frau aus Bangkok wurden eine Schilddrüsenüberfunktion und Bluthochdruck diagnostiziert.

Eine 57 Jahre alte Frau aus Bangkok hatte einen Bandscheibenvorfall.

Ein 60 Jahre alter Mann aus Bangkok litt an Bluthochdruck.

Von den neuen 2.048 Fällen entfielen 901 auf Bangkok, 110 auf Samut Prakan, 97 auf Nonthaburi, 104 auf Chonburi und 84 auf Chiang Mai. In der Hauptstadt sind in den letzten Tagen fünf neue Cluster mit jeweils mindestens 50 Fällen von Covid-positiven Personen festgestellt worden. Ein Großteil der neuen Patienten wurde von Familienmitgliedern infiziert.

Die Provinzverwaltung Surat Thani, zu der Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao gehören, hat die Schließung von Geschäften angeordnet, wie in Bangkok. Wer aus einer roten Zone anreist, muss sich in Quarantäne begeben. Die Bewohner werden gebeten, von 22 bis 4 Uhr zu Hause zu bleiben.