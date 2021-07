Von: Björn Jahner | 25.07.21

BANGKOK: Strahlende Schüler sowie eine prominente Gastrednerin: Mit einer stimmungsvollen Zeremonie präsentierte sich die RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok am 11. Juni 2021 den Gästen der diesjährigen Maturafeier von ihrer besten Seite.

Wie bereits im Vorjahr wurden die elf Maturanden aufgrund der Covid-19-Restriktionen wieder in der Schweizer Botschaft in Bangkok verabschiedet. Im Gegensatz zu vielen anderen Privatschulen, die ihre IB-Prüfungen wegen des Ausbruchs der dritten Corona-Welle in Thailand nicht abhalten konnten, gelang der RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok die Durchführung aller schriftlichen und mündlichen Prüfungen wie geplant, weshalb zum Schuljahresende wie gewohnt alle Abschlüsse verliehen werden konnten.

Übergang in eine neue Lebensphase

Die Maturazeugnisse wurden den Absolventen gemeinsam von der Schweizer Botschafterin in Thailand I.E. Helene Budliger Artieda und dem neuen Schulleiter Christian Vogel feierlich übergeben. Beide gratulierten ihnen zu ihrem Erfolg, wünschten ihnen für ihren weiteren Lebensweg alles Gute und fanden inspirierende Abschiedsworte, mit denen die Schüler der 12. Klasse in ihre nächste Lebensphase entlassen wurden. Viele von ihnen werden nun ein Studium oder eine Ausbildung in den verschiedensten Teilen der Welt antreten. Musikalisch begleitet wurde die Feier von Nat Keawfanapadol am Klavier. Alle Maturanden dankten in ihren Reden den verschiedenen Lehrpersonen dafür, dass sie ihnen geholfen haben, ihre Ziele zu erreichen. Danach genossen alle Anwesenden die Gastfreundschaft der Schweizer Botschaft bei einem Apéro.

Die Abschlusszeugnisse der Sekundarstufe I wurden vom stellvertretenden deutschen Botschafter Jan Scheer übergeben.

Am 14. Juni 2021 ging es dann mit der Übergabe der Abschlusszeugnisse der Sekundarstufe I (Mittlere Reife) weiter. Auch diese Abschlussfeier fand wie bereits im Vorjahr in der Deutschen Botschaft in Bangkok statt. Die Abschlusszeugnisse wurden den insgesamt 16 Absolventinnen und Absolventen gemeinsam vom stellvertretenden Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Thailand Jan Scheer und dem Leiter der Sekundarstufe Jens Eggert feierlich übergeben. Beide gratulierten den Schülern zu ihrem Erfolg und wünschten ihnen für ihren weiteren Lebensweg alles Gute.

Mehr zum Lehrangebot der RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok erfahren Sie unter www.ris-swiss-section.org.

Die Eltern-Botschafter stellen sich vor

Wenn Sie neu sind in Bangkok und/ oder die RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok für Ihre Kinder in Betracht ziehen, helfen Ihnen die Eltern-Botschafter gerne weiter, indem sie ihre persönlichen Erfahrungen mit der Schule oder dem Leben in Bangkok mit Ihnen teilen oder Ihnen bei anderen Fragen zur Verfügung stehen:

• Familie Chongkavinit (TH). Kinder: Sandy (Graduate), Sea (Graduate). E-Mail: ultisc@ksc.th.com.

• Familie Braunshofer (AT). Kinder: Maximilian (Klasse 3), Katharina (Klasse 8). E-Mail: caroline.braunshofer@gmail.com.

• Familie Fischer (DE). Kinder: Marvin (Graduate) und Marlena (Graduate). E-Mail: christianefischer@me.com, Skype: christmichnicht.

• Familie Glauninger (DE/AT/TH). Kinder: Sophie (Klasse 6), Julian (Klasse 8), Luca (Klasse 10). E-Mail: ayel15072000@hotmail.com, Skype: ayel15072000.

• Familie Becher (CH/TH). Kinder: Henryk (Klasse 4), Elle (Klasse 6). E-Mail: natalie.becher@gmail.com.

• Familie Thirajit (TH). Kinder: Nature (Klasse 2). E-Mail: podchanad@yahoo.com.

• Familie Neerasewe (TH). Kinder: Torfun (BS), Torpud (KG). E-Mail: tikandtorfun@gmail.com.