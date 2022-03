PATTAYA: Im himmlischen Baumkronennest, in maritimen Baywatch-Spots oder doch lieber mitten im immergrünen Reisfeld dinieren? Pattayas Erlebnisgastronomie- und Ausgehszene präsentiert sich abwechslungsreich wie nie zuvor und bietet Alltagsflucht in Corona-Zeiten.

Spartanisch, gemütlich: Die Dachterrasse im Rooftop 16. Foto: Rooftop 16

Drei Stockwerke über der staugeplagten Chalerm Prakiat Road in der Nähe der geschäftigen Pattaya-Klang-Kreuzung ist es laut und grau. Eine triste Betonwüs­te, Autos rauschen vorbei. Nicht unbedingt ein Ort, an dem man freiwillig seinen Urlaubs- oder Feierabend verbringen möchte. Aber genau dort befindet sich eine der wohl außergewöhnlichsten Bars, die auch drei Jahre nach ihrer Eröffnung unter westlichen Ausländern nahezu unbekannt ist – und das hat seinen guten Grund!

Denn Rooftop 16 ist eine sogenannte „Speak Easy“ oder „Hidden“-Bar. Ihren Ursprung haben die „Flüsterbars“ in der Zeit der Prohibition, als kein Schild am Eingang verriet, dass im Inneren hochprozentige Drinks serviert werden. War in den Prohibitionszeiten der 20 Jahre nicht selten ein Codewort notwendig, um am Türsteher bzw. am Guckloch vorbeizukommen, setzt die wohl versteckteste Bar Pattayas die genaue Kenntnis des Weges voraus.

Durch die Hintertür des Sixteen Barbershop gelangt man in das rotviolett beleuchtete Treppenhaus. Foto: Rooftop 16

Flüsterbar über den Dächern der Stadt

Der Zugang erfolgt über den Sixteen Barbershop, der sich zwischen der Soi 13 und Soi 15 der Pattaya Third Road befindet. Betritt man den Herrenfrisiersalon, der ideenreich im angesagten Vintage-Stil dekoriert ist, geht man einmal durch den ganzen Laden durch und öffnet eine Tür, die nicht nur den Zugang ins Treppenhaus ermöglicht, sondern in eine komplett neue Welt! In schummrig rotem Licht folgt man der Treppe hinauf ins Dachgeschoss des Shop-Hauses, vorbei an erotischen, schlüpfrigen Malereien und Bildern sowie einem kleinen Second-Hand-Bekleidungsshop.

„Sex is Art“ verkündet eine Installation im Treppenhaus. Das Publikum ist jung, weltoffen und kunstinteressiert. Foto: Rooftop 16

Oben angekommen mag man überrascht sein, wie gemütlich es auf dem Dach des Herrensalons zugeht. Hier fühlt man sich – nicht nur platzbedingt – wie zuhause bei Freunden. Sich bequem machen kann man es in gemütlichem Sitzmobiliar an Tischen oder auf Hockern mit Blick auf das geschäftige Treiben der Pattaya Third Road. Mit dezenter Lampion-Beleuchtung, Livemusik wechselnder lokaler Künstler und sympathischem Retro-Kitsch wird für Wohlfühlambiente gesorgt. Das Menü umfasst leckere und günstige Thai-Food-Gerichte, gehaltvolle Drinks und eisgekühltes Budweiser! Öffnungszeiten: Täglich von 18.00 bis 23.00 Uhr.

Hoch oben auf dem Kliff am Cosy Beach ist 3Mermaids einer der populärsten Sundowner-Spots der Stadt. Foto: 3Mermaids Cafe & Restaurant

Sundowner mit Meerjungfrau

Den Ruf als Spielwiese der Bangkoker Wochenendtouris­ten genießt 3Mermaids auf dem Kliff über dem Cosy Beach in der Kasetsin Road Soi 11 in Jomtien. Die hippe Freiluft-Lounge bietet nicht nur ein ausgesprochen abwechslungsreich gestaltetes Sitzplatz-Konzept – diniert und gechillt wird hier in klimatisierten Pavillons, in über einen Pool gespannten Netzen, auf kuscheligen, blauen Lounge-Kissen und sogar in Baumkronennestern in luftiger Höhe – sondern auch einen atemberaubenden Panorama­blick auf das Meer. Besonders zu Sonnenuntergang kann es hier richtig voll werden. Herzstück der Anlage ist eine riesige Meerjungfrauenstatue, an der wohl kaum ein Gast vorbeikommt, ohne nicht ein Selfie zu schießen! Öffnungszeiten: Täglich von 10.00 bis 22.00 Uhr.

Im Mong Chang Cafe servieren Elefanten zwar nicht die Pizza, stehen den Gästen jedoch für Selfies bereit. Foto: Mong Chang Cafe

Elefantencafé statt Tiershows

Wie auch viele andere Elefantencamps im Land leidet das Pattaya Elephant Village unter den ausbleibenden Touristen. Nach langer Schließung infolge des Ausbruchs der Pandemie hat das Elefantendorf sein Konzept zwischenzeitlich der neuen (Tourismus-)Situation angepasst: Statt auf Elefantenshows setzen die Betreiber auf den boomenden Erlebnisgastronomietrend und haben das Mong Chang Cafe eröffnet: Den Gästen stehen u.a. bequeme Sitzsäcke und über einen See gespannte Netze zum Dinieren und Relaxen bereit, durch den in regelmäßigen Abständen Elefanten durch das Wasser waten. Eine geniale Idee, die den Betreibern die dringend benötigten Einnahmen beschert, damit sie die hohen Futterkosten für ihre 20 gefräßigen Dickhäuter weiter stemmen können. Mit tropischen Dschungelliegen, überdimensionierten Vogelnes­tern und Elefanten-Futterstationen, an denen die Besucher die grauen Riesen mit Bananen füttern können, bekommen die Besucher jede Menge Selfie-Möglichkeiten geboten, um die sozialen Netzwerke mit außergewöhnlichen Schnappschüssen zu füttern. Davon profitiert wiederum das Mong Chang Café, denn gewiss werden durch die geteilten Aufnahmen weitere Gäste angelockt. Öffnungszeiten: Täglich von 10.00 bis 19.00 Uhr.

Wer seine thailändische Herzallerliebste glücklich machen will, besucht mit ihr das idyllische Doona Cafe. Foto: Jahner

Somtam-Selfie im Reisfeld

Ein weiteres außergewöhnliches Ausflugsziel ist das Doona Cafe nahe dem Huai-Chak-Nok-Reservoir in der „Pattaya Darkside“. Besonders den aus dem thailändischen Nordosten stammenden Bevölkerungsteilen, die zum Arbeiten nach Pattaya gekommen sind und seitdem fernab ihrer ländlichen Heimat in der Stadt leben, vermittelt das Themencafé ein Stück Heimatgefühl: es befindet sich nämlich mitten in einem Reisfeld! Bambusstege führen durch ein herrlich grünes Reisfeld und vermitteln den Besuchern das Gefühl, hunderte Kilometer entfernt von der lärmenden Touristenmetropole zu sein. Mit urigen Bambushütten und vielen ideenreichen Dekorationen werden auch im Doona Café alle Selfie-Voraussetzungen erfüllt. In Netzen, die über das Reisfeld gespannt sind, lässt sich wunderbar relaxen und die ländliche Stimmung in vollen Zügen genießen. Zum Dinieren stehen gemütliche Bambushütten im Reisfeld und ein klimatisiertes Café mit Glasfassade bereit, das ebenfalls einen Panoramablick auf das Reisfeld bietet. Neben kalten und heißen Kaffee-Spezialitäten, Italian Soda, Mocktails, Eiscreme und Desserts wird auch eine große Auswahl an thailändischen Gerichten angeboten. Die Qualität der Speisen ist gut, die Preise günstig. Das Doona Cafe befindet liegt etwas versteckt, Google Maps ist für Ortsunkundige unerläss­lich.