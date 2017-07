PATTAYA: Die Touristenmetropole gehört auch 2017 wieder zu den beliebtes­ten Reisezielen Thailands. Gerade für Groß und Klein bietet das Seebad am Golf von Thailand viel Abwechslung, so dass Eltern mit Kindern voll auf ihre Kosten kommen. Die Redaktion hat nun zum Start der Sommersaison vier der besten Attraktionen für Familien zusammengestellt.

In den letzten Jahren schießen vor den Toren Pattayas neue Freizeitattraktionen wie Pilze aus dem Boden. Ein Besuch in der Touristenmetropole am Golf von Thailand erfreut sich sowohl bei jungen Urlauberschichten auf der Suche nach Spaß und Action als auch bei Familien mit Kindern gleichermaßen großer Beliebtheit. Mit einem breitgefächerten Angebot an modernen Hotels und Resorts, abwechslungsreichen Attraktionen sowie einem gastronomischen Angebot, das keine Wünsche offenlässt, braucht sich das Seebad schon lange nicht mehr hinter anderen internationalen Urlaubszentren verstecken.

Zeitgeplagte Wochenendurlauber, können vier der beliebtesten Touristenattraktionen sogar an nur einem Tag besichtigen, die gewiss zu den unvergesslichen Höhepunkten ihres Urlaubs zählen werden.

9.30 Uhr: Swiss Sheep Farm Pattaya

Kunterbunt präsentiert sich die Swiss Sheep Farm. Die große Parkanlage bietet viel mehr als nur Schafe.

Sonnenschein, strahlendblauer Himmel und… blökende Schafe! Die Swiss Sheep Farm in Najomtien bringt romantisches Schweizer Landleben nach Pattaya und bietet viel mehr, als man anfangs vielleicht erwarten mag. Besonders Familien mit Kindern schätzen, dass sie ihren Nachwuchs auf der weitläufigen, romantisch im europäischen Stil angelegten Parkanlage bedenkenlos herumtollen und das Gelände erforschen lassen können. Im Streichelzoo erhalten Jung und Alt die Möglichkeit, hautnahen Kontakt mit verschiedenen Haustieren wie Schafen, Alpakas oder Ziegen zu finden. Die kleinen (und großen) Besucher können die zahmen Tiere füttern, auf Ponys reiten, eine Kutschfahrt unternehmen oder sich sogar im Bogenschießen üben! Zu den weiteren Attraktionen zählt eine Ausstellung mit überdimensionalen Science-Fiction- und Roboterfiguren sowie eine 3D-Galerie.

Eine europäische Mittelalterstadt wartet darauf entdeckt zu werden, gemütliche Cafés, Bistros, kleine Boutiquen und Restaurants locken zum Entspannen und Verweilen. Wer länger bleiben möchte, kann im parkeigenen Swiss Hotel übernachten, das mit verschiedenen, ideenreich gestalteten Themenzimmern gewiss für süße Träume sorgt.

Die Swiss Sheep Farm hat täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Kontakt, Tel.: 038-119.095, 099-123.4134. Infos: www.swisssheepfarmpattaya.com.

11 Uhr: Upside Down Pattaya

Im nahegelegenen Upside Down Pattaya in Najomtien, steht die Welt Kopf! Das erste auf dem Kopf, beziehungsweise auf dem Dach, stehende Haus der Touristenmetropole, bietet den Besuchern eine Illusion der optischen Phänomene, mehr noch, sie werden sogar Teil von ihr. Hier ist einfach alles völlig verdreht, weshalb bereits beim ersten Betreten das Wahrnehmungssystem ordentlich ins Schleudern gerät. Die komplette Inneneinrichtung und alle Zimmer des Hauses wie Küche, Kinder-, Schlaf- und Badezimmer, wurden an die Decke montiert, die Besucher fühlen sich wie eine Stubenfliege!

Auch die umgebende Parkanlage bietet Spiel und Spaß für die ganze Familie sowie gewiss auch viele Möglichkeiten für lustige Schnappschüsse. Im größten Irrgarten Pattayas, gestaltet von dem bekannten polnischen Künstler und Autoren Sławek Michorzewski, ist Verirren ein Muss, ein europäisches Schloss, erfreut sich besonders bei Pärchen großer Beliebtheit. So sagt man, dass, wer sich vor dem romantischen Bauwerk küsst, die ewige Liebe eingehen wird…

Wer es zudem schafft, mit dem „verrückten Fahrrad“ die abgesteckte Strecke zurückzulegen, ohne dabei die Füße auf dem Boden abzusetzen, wird mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 Baht belohnt. Im Gyroskop hingegen, können die Besucher die Abwesenheit der Schwerkraft erleben.

Upside Down Pattaya hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Kontakt, Tel.: 090-201.0701. Infos: www.upsidedownpattaya.com.

12 Uhr: Silverlake Vineyards Pattaya

Der Silverlake Vineyard in Najomtien erstreckt sich auf über 400 Rai und ist seit Jahren eine touristische Attraktion. Wochentags sind es Hunderte, an Wochenenden und Feiertagen Tausende thailändische und ausländische Besucher. Sie gehen zwischen den Rebstöcken spazieren, lassen schon mal, verbotenerweise, eine Traube im Mund verschwinden und erfreuen sich an der malerischen Landschaft. Das erste Weinbaugebiet der Ostküste bietet alles, um einen entspannten Nachmittag in der Natur zu genießen. An mehreren Ständen gibt`s Imbisse und aus Trauben hergestellte Snacks, frische Weintrauben und Gemüse aus Hydrokultur.

Die Windmühle am Ufer des Silverlakes versprüht holländischen Charme, doch der Höhepunkt sind die Weine.

Die wichtigsten Attraktionen lassen sich ganz entspannt während einer Rundfahrt entdecken, im Fahrpreis von 100 Baht ist obendrauf ein Glas erntefrischer Weintrauben inklusive. Gehalten wird an einer Windmühle und vier überdimensionalen, in einem Blumenbeet platzierten Holzschuhen am Ufer, die an Holland erinnern, am Movie House Bed & Breakfast, das mit herrlich gestalteten Zimmern aufwartet, jedes im Stil eines bekannten thailändischen Kinofilms dekoriert sowie an der Traubensaftmanufaktur und der Kellerei.

Abgerundet wird der Besuch mit einer Weinprobe im Vino Villaggio, einer kleinen Community Mall im mediterranen Stil, wo man natürlich auch die Möglichkeit erhält sich mit den hochwertigen Erzeugnissen des Weinbaugebietes, wie Silverlake Shiraz und Silverlake Chardonnay, einzudecken.

Der Silverlake Vineyard Pattaya hat montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, samstags und sonntags sowie an Feiertagen von 8.30 bis 19 Uhr. Kontakt, Tel.: 02-261.6565, 087-079.9922. Infos: www.silverlakevineyard.com.

13 Uhr: Ramayana Water Park Pattaya

Der Ramayana-Wasserpark befindet sich unweit des bekannten Buddha-Bildnisses Khao Chee Chan sowie des Weinbaugebiets Silverlake in Najomtien und ist mit dem Auto aus dem Süden Pattayas in nur 20 Minuten zu erreichen. Angeboten wird auch ein Shuttle-Service.

Erfrischung und Abkühlung nach den Erlebnissen am Vormittag, bietet der Ramayana Water Park in Najomtien. Der größte und laut TripAdvisor beste Themen-Wasserpark Thailands, erstreckt sich auf einem 100 Rai großen Gelände, das einer Größe von 700 Tennisplätzen entspricht und ist umgeben von grünen Hügeln, einem großen See und malerischer Naturidylle.

Das Konzept des Parks ist an den berühmten Ramayana-Mythos angelehnt. Er erzählt die Geschichte des Prinzen Rama aus dem Königreich Kosala, der vom Hof seines Vaters Dasharatha in die Waldeinsamkeit verbannt wird und später Ravana, den Fürs­ten der Dämonen auf Lanka, besiegt. Über die Rama-Brücke betreten die Besucher die verwunschene Insel Lanka und begeben sich auf eine Reise durch eine längst vergessene antike Stadt. Überreste von alten Gebäuden, Gemäuern, Skulpturen und mystischen Höhlen warten darauf entdeckt zu werden…

Der Ramayana-Wasserpark bietet 21 atemberaubende Wasserrutschen und 50 Attraktionen für Groß und Klein. Für Action und Nervenkitzel sorgen 21 Wasserrutschen, da­runter befinden sich sogar eine Looping- (AquaLoop) und eine Freifall-Rutsche (Freefall) sowie spektakuläre „Aqua Coaster“, die einer wilden Achterbahnfahrt ähneln! Ein Doppelwellenbecken in Rekordgröße, ein so genannter „Lazy River“ mit Wellen, Höhlen und Wasserfällen sowie Aktivitäts- und Entspannungsbecken sind nur einige der Höhepunkte, mit denen ein toller Tag mit der ganzen Familie garantiert ist. Und während sich der Nachwuchs in den beiden Kinderbereichen „Aqua Play“ und „Aqua Splash“ amüsiert, können die Eltern an der einladenden Poolbar relaxen oder sich bei einer traditionellen Thai-Massage im Spa entspannen. Rettungsschwimmer und Bademeister sorgen für höchste Sicherheit, selbst das Wasser besitzt Trinkwasserqualität.

Doch nicht nur im Wasser, auch an Land gibt es einiges zu entdecken. Für Kurzweil sorgt ein Bummel auf dem traditionellen schwimmenden Markt, das Füttern echter Elefanten stellt nicht nur für Kinder ein unvergessliches Erlebnis dar. Eine Vielzahl an Bars und Restaurants bietet leckere Speisen und Getränke aus der ganzen Welt, für den Verdauungsspaziergang bietet sich ein Rundgang durch die landschaftlich reizvolle Parkanlage um den großen See an. Selbstverständlich können die Besucher Wi-Fi-Internet gratis nutzen.

Der Ramayana Water Park Pattaya hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Kontakt, Tel.: 033-005.929. Infos: www.ramayanawaterpark.com.