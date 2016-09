Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 30.09.16

Trotz starker Regenfälle in den letzten Wochen sind die Wasserreservoire keinesfalls gefüllt. Bargänger hingegen holten sich nicht selten nasse Füße. Foto: bj

PATTAYA: Sollte es in den kommenden Wochen nicht anhaltend regnen, droht dem Touristenzentrum im nächsten Jahr eine Wasserkrise. Obwohl es zuletzt in Pattaya ständig und auch stark geregnet hat, so dass, wie immer, Straßen und Häuser unter Wasser standen, sind die Wasserreservoire keinesfalls gefüllt.



Für den Mabprachan-See meldet das Wasserwerk nur 4,3 Millionen Kubikmeter Wasser, bei einem Fassungsvermögen von 16,6 Millionen. Die anderen vier Reservoire: Chark Nok ist zu 14,3 Prozent, Nong Plalai zu 25,9 Prozent, Huay Saphan zu 33.6 Prozent und Huay Khunjit zu 12,2 Prozent gefüllt. In den letzten Wochen, also selbst in der Regenzeit, sind Flugzeuge aufgestiegen, um über einigen Reservoiren künstlich Regen zu erzeugen. Obwohl die Lage bei weitem noch nicht kritisch ist, hat das Wasserwerk alle Verbraucher aufgerufen, weiterhin Wasser zu sparen.