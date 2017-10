BANGKOK: Die Einäscherungszeremonien des verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej werden am internationalen Flughafen Suvarnabhumi vom 25. bis 29. Oktober live auf großen Bildschirmen übertragen.

Ausländische Fluggäste sollen die Möglichkeit erhalten, das geschichtsträchtige Ereignis mitzuerleben sowie einen Einblick in die althergebrachten Traditionen der Königlichen Einäscherung erhalten. Die Bildschirme befinden sich an den Gates 2, 3, 5, 7 und 8 in der Abflughalle, die Einäscherungszeremonien werden auch auf den Fernsehern in den Wartebereichen übertragen. Eine große Leinwand wird zudem hinter dem Check-in-Bereich D installiert.

Weitere Bildschirme befinden sich in der zweiten Etage der Ankunftshalle am Ausgang A, im Wartebereich am Gate 10 und im Erdgeschoss am Gate 8, von wo aus auch Shuttle-Busse starten, die Trauernde kostenlos zum Königlichen Krematorium am Sanam-Luang-Platz bringen.

Seine Majestät König Bhumibol Adulyadej verstarb am 13. Oktober 2016 im Alter von 88 Jahren nach langjähriger Krankheit. Mit einer Amtszeit von 70 Jahren war er dienstälteste Monarch der Welt.