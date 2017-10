Reiseziel Südostasien - unentdeckte Geheimtipps!

Von: Redaktion DER FARANG | 19.10.17

Wer eine Reise nach Südostasien plant, also die Region, die südlich von China und östlich von Indien liegt und zu der elf Staaten gehören, wird einen märchenhaften Urlaub in tollen Städten oder auf traumhaften Inseln verbringen. In Südostasien Urlaub zu machen, bedeutet, in fremde Kulturen abzutauchen, einmalige Naturlandschaften zu bewundern und an paradiesischen Stränden einen Badeurlaub zu verbringen.

Die indonesische Insel Bali entdecken

Auf der Insel Bali gibt es viele paradiesische Strände, die einen traumhaften Badeurlaub ermöglichen, kulturelle Stätten, die überaus faszinierend sind und einzigartige Landschaften, die alles rundherum vergessen lassen. Bali ist zudem ein Paradies für Surfer, Taucher und Wanderer. Nahe der Vulkankrater kann die Lavalandschaft entdeckt werden. Wer sich für die historische Seite von Bali interessiert, sollte sich Uluwatu nicht entgehen lassen. Hierbei handelt es sich um den historischen Tempel über den Klippen, der aus dem 11. Jahrhundert stammt und auf einer steilen Klippe mehr als 65 Meter über dem Meer liegt. Er ist ein absoluter Geheimtipp. Ganz nebenbei ist es möglich, von hier aus den malerischen Sonnenuntergang über der Inselwelt von Indonesien zu bewundern. Auch die Bergtempel sind besonders beeindruckend, beispielsweise der Pura Luhur Batukau.

Sri Lanka - traumhafter Inselstaat inmitten des Indischen Ozeans

Der Inselstaat Sri Lanka eignet sich dank des ganzjährig warmen Wetters optimal für einen unvergesslichen Badeurlaub. Hier laden idyllische weiße Sandstrände ein, um die Seele ausgiebig baumeln zu lassen. Geschichtsliebhaber können zahlreiche historische Tempel besichtigen. Der Sigiriya Rock gehört zum UNESCO Weltkulturerbe. Hierbei handelt es sich um eine Festungs- und Tempelanlage, die im 5. Jahrhundert erbaut wurde. Der Höhlentempel Dambulla ist ebenfalls einen Besuch wert. Familien können die üppige Natur und die reichhaltige Tierwelt erkunden. Die große Artenvielfalt macht es möglich, besondere Tiere zu beobachten. Auf der Insel Sri Lanka gibt es viele Naturreservate und Nationalparks, beispielsweise der Minneriya-Nationalpark, in dem unter anderem Elefanten beim Baden beobachtet werden können oder der Yala-Nationalpark, in dem es zahlreiche frei lebende Leoparden gibt. Unter reisedeals.com können Reisen auf den traumhaften Inselstaat Sri Lanka gebucht werden. Dies gilt natürlich auch für viele weitere Highlights in Südostasien. Der Dealfilter ermöglicht es, die passende Reise speziell nach Reiseziel, Preis, Verpflegung, Transfer und Bewertung auszuwählen.

Die Weltmetropole Singapur

Der Stadtstaat Singapur liegt zwischen Malaysia und Indonesien und gehört zu den weltweit fortschrittlichsten Städten. Er steht für Luxus und bietet riesige Einkaufsmeilen und abwechslungsreiche Unterhaltung. Ein Geheimtipp für Familien mit Kindern ist der eindrucksvolle Zoo von Singapur. Hier können mehr als 300 Arten bewundert werden. Die Gehege sind durch Flüsse, Felsen oder ausreichend Bepflanzung voneinander abgegrenzt. Der Nachtzoo ist ein besonderes Highlight. Er öffnet bei Anbruch der Dunkelheit, sodass nachtaktive Tiere hautnah erlebt werden können. Sentosa Island ist Singapurs Naherholungsgebiet, das Unterhaltungsmöglichkeiten, wunderschöne Sandstrände und den "Tiger Sky Tower", den höchsten freistehenden Beobachtungsturm von Asien, bietet. In architektonischer Hinsicht ist Singapur sensationell. Bestaunt werden können Gebäude im Kolonialstil der Briten, asiatische Bauten und moderne Gebäude der Superlative. Dadurch entsteht schnell der Eindruck, dass man in mehreren Städten gleichzeitig ist. Die historische Architektur von Singapur kann im Kolonialviertel bestaunt werden.

Fazit

Südostasien gehört aufgrund der zahlreichen Highlights, von denen viele Geheimtipps sind, zu den beliebtesten Reisezielen. Dies liegt insbesondere an Metropolen wie Bangkok und Singapur, dem unglaublich großen Spektrum an Kulturen, an der größtenteils unberührten Natur, den zahlreichen traumhaften Inseln und paradiesischen Stränden.