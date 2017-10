BANGKOK: Der japanische Prinz Fumihito von Akishino und seine Gattin Prinzessin Kiko werden an der Einäscherungszeremonie Seiner Majestät König Bhumibol Adulyadej am 26. Oktober teilnehmen.

Das Prinzenpaar wird in den Morgenstunden am Haneda Airport in Tokio starten und am Nachmittag an den Zeremonien im Königlichen Krematorium am Sanam-Luang-Platz in Bangkok teilnehmen. Das japanische Kaiserhaus führt enge Beziehungen mit dem thailändischen Königshaus. Erst im März dieses Jahres besuchten Kaiser Akihito und Kaiserin Michiko Thailand, um Abschied vom verstorbenen König Bhumibol zu nehmen. Während seines Aufenthaltes traf sich das Kaiserpaar auch mit dem amtierenden König Maha Vajiralongkorn. Prinz Akishino ist der zweite Sohn des amtierenden Tennō Akihito und Zweiter in der Thronfolge.