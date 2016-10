Peinlich - AirAsia verfliegt sich

KUALA LUMPUR: „Everyone can fly“ lautet der Wahlspruch des Billigfliegers AirAsia. Allerdings kommt nicht jeder am gebuchten Ziel an.

Das muss­ten verwundert die Passagiere eines Fluges erfahren, der am 10. März 2015 um 11 Uhr 55 von Flughafen Sydney abhob. Statt laut Flugplan neun Stunden in Kuala Lumpur zu landen, setzte der Airbus A 330 knapp zwei Stunden später in Melbourne auf. Der Flughafen Melbourne liegt 722 Kilometer südwestlich von Sydney, Kuala Lumpur 6.611 Kilometer nordöstlich!



Der Grund für diese Peinlichkeit: die Piloten hatten das Navigationssystem mit falschen Koordinaten gefüttert und die Warnsignale des Computersystems ignoriert. Das ist das Ergebnis der Untersuchung des Irrflugs durch die australische Luftfahrtbehörde, die erst jetzt veröffentlicht wurde.