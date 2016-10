Von: Redaktion DER FARANG | 04.10.16

BANGKOK: Transportminister Arkhom Termpittayapaisith hat die thailändischen Fluggesellschaften zu mehr Pünktlichkeit aufgerufen. Der Minister hat in letzter Zeit erhebliche Verspätungen festgestellt und erwartet künftig planmäßige Starts.

Arkhom hat die Zivile Luftfahrtbehörde (CAAT) aufgefordert, gegen Airlines mit ständigen Verspätungen vorzugehen. Laut der CAAT ist die Billigairline Nok Air bei Verspätungen Spitzenreiter. CAAT-Chef Chula Sukmanop droht der Fluggesellschaft mit der Entziehung der Betriebserlaubnis, berichtet die „Bangkok Post“. Bei Nok Air hatten im Februar Piloten gestreikt, auch, weil es nicht ausreichend Personal für das Cockpit gab. Inzwischen soll der personelle Engpass behoben worden sein, dennoch heben zahlreiche Maschinen der Billigairline unpünktlich ab.



Nok Air zählt zu den 25 thailändischen Fluggesellschaften, deren Betriebsgenehmigung von der CAAT jetzt überprüft wird, nachdem im Vorjahr die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) Thailand wegen Mängel in der Flugsicherheit die rote Karte gezeigt hatte. Überprüft werden auch über 1.000 Piloten. Chula Sukmanop hofft, dass die US Federal Aviation Administration Thailand in der Flugsicherheit bald von der Kategorie 2 zur Kategorie 1 aufwertet.