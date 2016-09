Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 29.09.16

Foto: The Nation

THAILAND: Sechs Autobauer und der staatliche Energiekonzern PTT haben eine Kooperation zur Entwicklung von Elektrofahrzeugen und zur Schaffung von Ladestationen vereinbart.

PTT will 20 Ladestationen schaffen. Vier sind bereits in Betrieb, weitere vier sollen Ende des Jahres zur Verfügung stehen, und 12 sind für das kommende Jahr geplant. Die Entwicklung von Elektrofahrzeugen wollen in Thailand BMW, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche und Volvo vorantreiben.