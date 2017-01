BANGKOK: Chanchai Likitjitta, ehemaliger Präsident des Obersten Gerichtshofs (2005 bis 2006) und ehemaliger Justizminister (2006 bis 2008), ist Berichten der „Bangkok Post“ folgend, am Mittwochmorgen um 8.30 Uhr im Chulalongkorn Hospital im Alter von 70 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben.

Chanchai ist am 25. April 1946 geboren und schloss sein Rechtsstudium an der Thammasat University 1969 mit dem Bachelor ab und bestand 1971 seine Zulassungsprüfung zur Anwaltschaft. Nach seinem Studium wirkte er als Richterassistent und wirkte später als Richter an verschiedenen Gerichten, unter anderem am Zivilgericht und am Berufungsgericht.

Er agierte als Vizepräsident des Obersten Gerichtshofs, 2005 wurde er schließlich zum 36. Präsidenten des Obersten Gerichtshofs ernannt.

Am 8. April 2008 wurde er von König Bhumibol Adulyadej zum Mitglied des Kronrates bestimmt und am 6. Dezember 2016 von König Maha Vajiralongkorn auch im neu besetzten Kronrat übernommen.