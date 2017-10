BANGKOK (dpa) - Vor der anstehenden Einäscherung von Thailands verstorbenem König Bhumibol Adulyadej campen Hunderte Menschen in der Hauptstadt Bangkok.

Sie wollen sich damit einen Platz an der Strecke der feierlichen Prozession sichern. Die Parade ist erst für Donnerstag geplant. Es wird erwartet, dass mehr als eine Million Menschen die Strecke säumen werden. Da es Zweifel gibt, dass so viele Menschen an der nur 1,9 Kilometer langen Route Platz finden werden, übernachten viele Menschen seit Montag mit Zelten am Straßenrand. Hotelzimmer in der Nähe der Strecke sind seit Monaten ausgebucht. Bhumibol Adulyadej amtierte sieben Jahrzehnte, so lange wie noch kein Thai-König zuvor.