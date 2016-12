Kaffeegenuss made in Thailand

PATTAYA: Am 22. November feierte Boncafé Thailand sein 25-jähriges Jubiläum. Zweifellos lässt sich die Firmengeschichte als eine reine Erfolgsgeschichte beschreiben. 1962 vom Schweizer Wilhelm Ernst Huber in Singapur gegründet, etablierten sich die Kaffeeröster nach Malaysia und Hongkong 1991 auch in Thailand, wo sie inzwischen mit 17 Filialen, von Hat Yai über Bangkok bis nach Chiang Rai, im gesamten Königreich vertreten sind. Und seit der Übernahme von Boncafé und sowie der Röstanlagen in Thailand, Singapur und Malaysia durch Segafredo im Jahr 2014, schaffte es die Marke zu weltweiter Bekanntheit.

„Vor 20 Jahren stellten Betriebe aus dem Hotel- und Gastgewerbe unsere Hauptkundschaft dar. Denn dachte man damals in Thailand an Kaffee, so dachte man an Nescafé“, erinnert sich Urs Brunner, Executive Chairman Boncafé Thailand, an die Anfangsjahre seines Unternehmens zurück. Doch das hat sich heute stark geändert. Marken wie Starbucks haben dazu beigetragen, dass sich Kaffeetrinken in der thailändischen Gesellschaft etabliert hat.

Daher begann auch für Boncafé Thailand die Take-off-Phase, als das Unternehmen damit begann, eine breite Produktpalette für Privatkunden zu kreieren. „Denn der Konsumentenmarkt in Thailand ist gewaltig, verstärkt durch die unzähligen Kleinunternehmer“, erklärt Brunner. Dem mag sich auch Leena Yutanawa (Khun Mam), Vice President of Key Accounts & Bistro bei Boncafé Thailand Limited, anschließen: „Erst der Brückenschlag zum Konsumenten hat Boncafé Thailand zu der Marke verholfen, die sie heute ist. Kaffeegenuss hat sich auch in Thailand zu einem modernen Lebensstil der neuen Mittelschicht entwickelt.“ Natürlich hat Boncafé Thailand diesen Lebensstil nicht kreiert, doch gewiss dazu beigetragen.

Lokale Produktion als Erfolgsrezept

Die größte Herausforderung war, dem thailändischen Konsumenten, der seinen Kaffeedurst lange Zeit ausschließlich mit Instantprodukten gestillt hatte, zu überzeugen, dass die Investition in eine Kaffeemaschine lohnenswert ist. Ein Drahtseilakt, den Boncafé Thailand mit Bravour gemeistert hat: Schweizer Qualität, gepaart mit thailändischer Eleganz, erfreut sich bei immer mehr Thailändern großer Beliebtheit. Insbesondere die praktischen Kapselmaschinen liegen im Trend: einfach die Kapsel einlegen, das Knöpfchen drücken und wenige Sekunden später läuft der frisch gebrühte Kaffee in die Tasse.

Doch im Vergleich zum Pulverkaffee geht die Kapsel ins Geld. Nicht selten kostet eine Tasse Kapselkaffee mehr als das Doppelte wie eine Tasse Filterkaffee, was in Thailand an den hohen Importzöllen liegt. So lag es auf der Hand, die Kapseln vor Ort in Thailand zu produzieren. Als erster Hersteller in Südostasien bietet Boncafé Thailand ein lokalgefertigtes Kapselsystem für die Marken Boncafé und Sega­fredo an, um dem Kundenwunsch nach preisgünstigem Kaffeekapselgenuss Rechnung zu tragen.

Chai, Latte und vieles mehr

Was viele Leser vielleicht noch nicht wissen: neben den vielfältigen Kaffee-Blends, sei es gemahlen, als ganze Bohnen oder Kapsel, bietet Boncafé Thailand auch Dessert-Toppings, Dessert-Designersaucen aus Beeren und anderen Früchten, Sirup sowie pulverisierte Mischungen an. Zum Beispiel Eis- oder Chai-Tees, Latte Macchiato, Trinkschokolade und vieles mehr. Ein Grund mehr, mal wieder im Boncafé an der Naklua Road in Pattaya vorbeizuschauen, wo Khun Mam ihre Kundschaft gerne über die vielfältige Produktpalette von Boncafé und Segafredo informiert.