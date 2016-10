Von: Redaktion DER FARANG | 03.10.16

TOKIO (dpa) - Erneut hat ein starker Taifun Teile Japans lahmgelegt.

Der Wirbelsturm «Chaba» überzog Inseln im Süden des Landes am Montag mit heftigen Sturmböen und Regenfällen. Im südlichen Urlaubsparadies Okinawa blieben die Behörden wie auch Unternehmen und Schulen an dem Tag geschlossen, wie die Zeitung «Okinawa Times» berichtete. Auch der Flughafen stellte seinen Betrieb ein. Der 18. Taifun der Saison bewegte sich mit Windgeschwindigkeiten nahe seinem Zentrum von rund 200 Kilometern pro Stunde über dem Meer in nordwestliche Richtung weiter. Ende August hatte der Taifun «Lionrock» den Nordosten des Landes heimgesucht und mehr als 20 Menschen in den Tod gerissen..