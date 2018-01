Von: Redaktion DER FARANG | 05.01.18

Eine Zuschrift zur Schließung von Europa Auto Service:

Gestern habe ich eine Information erhalten, dass die Werkstatt Europa Auto Service schließt. Das ist so schade, denn endlich hat es eine gute Garage in Pattaya gegeben, in welcher auch Deutsch gesprochen wurde. Der Garagenleiter war zwar Engländer, aber es war immer auch eine Frau sowie deren Mann vor Ort, die alles auf Englisch oder in Thai übersetzen konnten. So wusste ich immer ganz genau, dass wirklich auch richtig an meinem Mazda gearbeitet wurde. Zudem habe ich einmal eine Offerte erhalten und die Rechnung war dann sogar etwas günstiger. Ich lebe schon über 10 Jahre in Pattaya, aber ich habe noch nie eine Offerte erhalten und wenn sie in der Mazda-Garage einen Preis sagten, wusste ich eh nie, was sie meinten, denn Englisch konnte ja niemand schreiben. Vielleicht kann mir jemand sagen, wo ich jetzt mein Auto hinbringen kann? Dem immer freundlichen Team in der Garage danke ich herzlich und wünsche alles Gute für die Zukunft.

Hanspeter „Hampi“ Bürgi, Pattaya

Anm. d. Red.: Garagenleiter James Hebblethwaite hat eine eigene Werkstatt nahe dem U-Tapao Airport eröffnet, E-Mail: cartech332@gmail.com.

Die im Magazin veröffentlichten Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. DER FARANG behält sich darüber hinaus Sinn wahrende Kürzungen vor. Es werden nur Leserbriefe mit Namensnennung veröffentlicht!