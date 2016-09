Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 28.09.16

THAILAND: Der Disziplinarausschuss des Thailändischen Fußballverbandes (FA) hat die Vereine Muang Thong United und Port FC wegen der Ausschreitungen mit einem Dutzend Verletzten nach dem Pokalspiel (League Cup) bestraft.

Muang Thong muss fünf Heimspiele in einem neutralen Stadion austragen, mithin drei in der neuen Saison. Zudem hat Muang Thong eine Geldstrafe von 166.666 Baht, Port von 133.333 Baht zahlen. Die Fans beider Vereine sind für alle Spiele bis zum Saisonende von allen Stadien ausgesperrt. Zudem muss Muang Thong für seine künftigen Heimspiele ein neues Sicherheitskonzept vorlegen. Sollte es dem Disziplinarausschuss nicht ausreichen, wird das Stadionverbot über die fünf Spiele hinaus verlängert. Sollten beide Vereine in der kommenden Saison aufeinander treffen, müssen die Matches hinter verschlossenen Toren angepfiffen werden. Muang Thong hat gegen das fünffache Heimspielverbot Berufung eingelegt.