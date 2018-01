Von: Redaktion DER FARANG | 05.01.18

PATTAYA: Die Europa Auto Service Co., Ltd. (EAS) hat zum Jahresende 2017 ihren Betrieb eingestellt. Der Besitzer des Landes, auf dem sich die erfolgreiche Autowerkstatt befand, hatte den Pachtertrag per Ende 2017 gekündigt, da er das Land, die Halle und das Bürogebäude verkaufen will.

Achragon Koller als Geschäftsführerin und Hauptaktionärin der EAS hatte daraufhin entschieden, keine weiteren Mittel für den Kauf von Land und den Bau einer neuen Garage aufzubringen. Für alle Mitarbeiter hingegen, konnte eine faire Lösung gefunden werden. So hat EAS-Garagenleiter James Hebblethwaite am 1. Januar in der Nähe der Kreuzung der Hauptstraßen 331/ 332 (etwa 10 km vom Flughafen U-Tapao entfernt), seine eigene schöne Garage mit den modernsten technischen Geräten eröffnet. Informationen zu der neuen Werkstatt erhält man per E-Mail (cartech332@gmail.com) oder telefonisch (099-972.7057). Achragon Koller und ihr Team möchten sich bei allen ihren Kunden für die schöne, intensive und erfolgreiche Zeit bedanken: „Es war toll, viele neue Menschen kennenzulernen und ich hoffe, sie haben unsere Arbeit geschätzt.“