Von: Redaktion DER FARANG | 20.10.17

PATTAYA: Zur Einäscherung des verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej am Donnerstag, 26. Oktober, müssen alle Entertainment-Betriebe schließen.

Banglamungs Bezirkschef hat alle vier Polizeidienststellen in seinem Bereich (Pattaya, Nongprue, Banglamung und Huay Yai) angewiesen, die Betriebe auf das Öffnungsverbot hinzuweisen und am 26. Oktober zu kontrollieren. Das Verbot gilt denn wohl für Bars, Pubs, Discos, Showbühnen und Massage Parlors. In dem Bericht von „Thaivisa“ wird nicht darauf eingegangen, ob am 26. Oktober Alkohol weder verkauft noch ausgeschenkt werden darf.