​ Ein Scheck in Höhe von 50.000 Baht wurde dem Kinderheim überreicht.

PATTAYA: Am 6. August fuhr ein Konvoi von Fahrzeugen und zwei Pick-up-Transportern beim Child Protection And Development Center (CPDC) vor, einem Kinderheim der Human Help Network Foundation Thailand (HHNFT) am Rande von Pattaya, voll beladen mit vielen schönen Geschenken. Darunter befanden sich Kuscheltiere, Lebensmittel, Spielzeug, Medizin, Hygieneartikel und vieles für die Schule.

Organisiert wurde all dies von Wolfgang Payer, dem Inhaber der drei Easy-ABC-Sprachschulen in Pattaya unter der Mithilfe von vielen Sprachschülern und Freunden, u.a. das Schweizer Restaurant „The Bistro“ in Pattaya sowie die APG-Versicherungsagentur.

Der Englischunterricht durch spielerisches Lernen erwies sich als großer Erfolg.

Insgesamt kamen Spenden im Wert von. 85.000 Baht zusammen, wobei 50.000 Baht in bar an das Kinderheim übergeben wurden und 35.000 Baht in Sachspenden. Und damit dieser Tag den Waisenkindern noch lange in positiver Erinnerung bleiben wird, kamen etwa 50 Mitarbeiter und Freunde von Easy ABC zur Unterstützung mit, um zusammen mit den ca. 60 anwesenden Waisenkindern Spaß zu haben. Das Besondere dabei war, dass Spiele gespielt wurden, bei denen die Nutzung der englischen Sprache im Vordergrund stand. Die Kinder lernten spielerisch englische Begriffe, während sie dabei großen Spaß hatten, sich viel bewegten und Gruppen-Wettkämpfe durchführten. Eine der Betreuerinnen sagte anschließend, dass zwar öfters Firmen oder Privatpersonen kämen, um Spenden abzugeben, die Kinder aber noch nie so aktiv dabei waren und so viel Freude gehabt hätten, wie dieses Mal beim Englischlernen und Spielen gleichzeitig.

Das Team von Easy ABC benötigte mehrere Fahrzeuge, um die Sachspenden zum Kinderheim zu transportieren.

​Die Easy-ABC-Sprachschule führt solche Spendenaktionen und Sprach-Camps für bedürftige Kinder regelmäßig durch. Wer künftig dabei aktiv mitwirken möchte, ist herzlich willkommen, sich mit Easy ABC in Verbindung zu setzen. Informationen diesbezüglich oder zu den Sprachkursen finden Sie auf der Webseite www.easy-abc-th.com.