Deutsche Truthähne für das Weihnachtsessen

Von: Redaktion DER FARANG | 18.10.17

PATTAYA: Das Restaurant Casa Pascal, Second Road (ggü. Royal Garden Plaza), bietet auch in diesem Jahr wieder einen praktischen Weihnachtslieferdienst an.

Da in Thailand ein Einfuhrverbot von Geflügel aus Amerika gilt und lokale Angebote außer dem Namen nichts mit Truthähnen zu tun haben, importiert Chef Pascal hochwertige Truthähne aus Deutschland auf Vorbestellung.

Weihnachtstruthähne jetzt vorbestellen!

Bestellungen für Truthähne müssen vor dem 10. Dezember 2017 eingereicht werden. Zum Beispiel telefonisch (061-643.9969) oder über das Kontaktformular. Zahlung erfolgt per Vorkasse.

Darüber hinaus werden eine Vielzahl an professionell zubereiteten Weihnachtsgerichten angeboten, die direkt vor die Tür geliefert werden. Da ist ein stressfreies Weihnachtsessen in den eigenen vier Wänden garantiert! Für eine Übersicht zum kompletten Weihnachtsmenü klicken Sie hier!

Infos: www.casa-pascal.com.