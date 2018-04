HUA HIN/PHETCHABURI: Mit direkter Anbindung am Phetchkasem Highway, lassen sich von Hua Hin aus bequem Tagesausflüge unternehmen, um die Sehenswürdigkeiten auf der Westseite des Golfs von Thailand zu erkunden. Als Sommerresidenz des thailändischen Königshauses, überrascht es kaum, dass zwischen den Provinzen Phetchaburi und Prachuap Khiri Khan so einige königliche Entwicklungsprojekte angesiedelt sind, die darauf abzielen, traditionelle Gemeinschaften zu unterstützen und die kostbaren Naturressourcen verantwortungsbewusst zu nutzen. Eines dieser Projekte ist Chang Hua Man in der Provinz Phetchaburi, ca. eine Autostunde von Hua Hin entfernt.

