Von: Redaktion DER FARANG (RR) | 30.09.16

BANGKOK: Die Eigentümer des Nai Lert Parks haben entschieden, das 36-jährige Hotel am Ende dieses Jahres zusammen mit anderen Gebäuden auf dem Park zu schließen.

Das Swissôtel Nai Lert Park ist eines der ersten modernen Fünfsterne-Hotels in Bangkok. Es steht auf dem 15 Rai (24‘000 m2) großen Areal, welches früher einmal der Parkplatz für die Busgesellschaft der Familie SompatsiriSampatsiri war.

Auf die Ankündigung der Hotelschließung sagte Sukanya Janchoo, Vizepräsidentin der thailändischen Hoteliervereinigung, obwohl der Tourismus und die Hotellerie fortgesetzt wachse, nehme die Konkurrenz zu. Und das veranlasse einige Hoteliers, ihre Türen zu schließen. Sie hat hinzugefügt, dass jedes Hotel in der Hauptstadt dieselben Herausforderungen habe. Preiskalkulation heiße jetzt das Spiel für viele Hotels, während die Qualität des Kundenservices eine zweitklassige Rolle spiele.

In einer handschriftlichen Nachricht an die Angestellte hat Naphaporn Bodiratnangkura, die Direktorin des Hotels und ein Mitglied der dritten Generation des Familiengeschäfts, gesagt, dass das Hotel mehrere sehr schwierige Jahre hatte. Das Management habe für das Überleben des Hotels hart gearbeitet. Dennoch seien nun die Änderungen unvermeidlich, sagte Naphaporn, eine Enkelin von Thanpuying Lursakdi Sampatsiri, die das Hotel vor 36 Jahren gegründet hat. Einige Angestellte könnten sich um Arbeitsplätze bei der Accor Gruppe bewerben, welche die Übernahme der Marke Swissôtel in diesem Monat vollendet hat. Sie seien auch zur gesetzlichen Entschädigung plus Extragelder von der Familie SompatisiriSampatsiri berechtigt.

Die Aussichten für das Hotel im Nai Lert Park fingen an, wackelig zu werden, als sich der Eigentümer dafür entschied, einen 20-jährigen Verwaltungsvertrag mit Hilton International im Jahre 2003 zu beenden, und sich der Raffles International Group zuzuwenden, die damals die Marke Swissôtel besessen hat.