BERLIN (dpa) - Deutschland hat den philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte wegen dessen Vergleich zwischen dem Holocaust und dem Kampf gegen Drogen kritisiert. «Jeder Vergleich der einzigartigen Gräueltaten des Holocaust verbietet sich», sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Freitag in Berlin. Die philippinische Botschafterin sei in dieser Frage in das Amt gebeten worden, hieß es aus dem Haus. Ihr sei die Haltung der Bundesregierung mitgeteilt und die Sorge über die innenpolitische Entwicklung auf den Philippinen zum Ausdruck gebracht worden.

Duterte hatte am Freitag in Manila gesagt: «Hitler hat drei Millionen Juden massakriert. Nun, es gibt (hier) drei Millionen Drogenabhängige. Ich würde sie gerne abschlachten.» Deutschland habe Hitler gehabt, fügte Duterte hinzu und deutete dann auf sich selbst, als er über die Philippinen sprach. Seit seinem Amtsantritt verfolgt Duterte eine brutale Politik gegen Drogenhändler und Abhängige.