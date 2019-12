Written by: Redaktion DER FARANG | 31/12/2019

BANGKOK: Die zweite Ausgabe des beliebten Muay-Thai-Leitfadens ist neben den Sprachen Thai, Englisch, Chinesisch und Russisch auch auf Deutsch erschienen.

Die staatliche Sportbehörde SAT hat den kostenlosen Leitfaden über 50 ausgewählte Muay-Thai-Kickbox-Studios und -Clubs in Thailand in einer Auflage von 5.600 Exemplaren herausgebracht. Den 200-seitigen Leitfaden gibt es in der Zentrale der SAT in Hua Mark im Bangkoker Bezirk Bang Kapi. Laut Naiyana Phonpradap, Leiterin der Muay Thai-Abteilung des SAT, hat sich die Sportbehörde entschieden, in diesem Jahr im neuen Führer keine neuen Studios oder Clubs aufzunehmen, obwohl eine hohe Anzahl von Anfragen von Betreibern eingegangen war.