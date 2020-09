Zweite Welle oder Dauerwelle?

Von: Ce-eff Krüger | 20.09.20

Es schien so, als ob Deutschland relativ gut durch diese Pandemie gekommen wäre. Nicht so gut wie Thailand, aber besser als viele andere Länder.

Der Lockdown hat uns vieler Freiheiten beraubt, aber er wurde durchwegs eingehalten, weil die meisten die Notwendigkeit dieser Maßnahmen einsahen. Löchrig wurde diese Einsicht erst, als viele Virologen und Landesregierungen unterschiedliche Ratschläge oder Anweisungen gaben. Irgendwann kam der Moment, wo viele meinten, es sei an der Zeit, die Beschränkungen unserer Freiheit nicht länger hinnehmen zu müssen. Maskengegner und Demonstranten versammelten sich zu Tausenden in vielen Großstädten ohne jede Rücksicht auf Abstände und natürlich ohne Masken. Sie nahmen billigend in Kauf, dass die Zahl der Infizierten wieder anstieg und Millionen, die durch Covid-19 von ihren Familien getrennt waren, ihre Angehörigen wohl in absehbarer Zeit nicht wiedersehen werden.

Jeder Tag den der Lockdown andauert, kostet Unsummen, treibt Gewerbetreibende in die Insolvenz und unzählige Familien in die Armut. Jetzt, wo wir Hoffnung schöpften, dass die Pandemie langsam zum Erliegen kommen würde, müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass wieder mehr Menschen an diesem Virus erkranken. Eine zweite Welle ist ausgebrochen, „höchst beängstigend“, wie der Deutsche Gesundheitsminister, Jens Spahn, diese Situation nennt. Sind es Schwarzseher, die behaupten, diese Pandemie werde uns nie wieder verlassen, wir müssten mit ihr als Dauerwelle leben?

Gespannt schauen wir auf die wieder eröffneten Kitas, auf den wieder aufgenommenen Schulbesuch. Leichtfertig? Zu früh? In einigen Wochen werden wir es wissen. Sicher wird es noch lange dauern, bis ein sicherer Impfstoff gegen dieses Virus zur Verfügung steht. Die Meldungen aus Russland, wo bereits damit begonnen wurde, die Bürger gegen Covid-19 zu impfen, halte ich für politisch motiviert: „Russland first!“ Die Bezeichnung für den verwendeten Impfstoff „Sputnik 5“ offenbart, welche Assoziationen Putin beabsichtigt. Während im Westen neue Medikamente viele Stationen durchlaufen müssen, bevor sie zugelassen werden, hat Russland auf alle Prüfungen verzichtet und dabei in Kauf genommen, dass dieser Impfstoff möglicherweise das Gegenteil dessen bewirkt, was er soll.

Wir müssen uns darauf einstellen, dass es noch lange dauern wird, bis wir wieder so leben können, wie wir es vor Corona gewöhnt waren. Wenn überhaupt! Das Virus ist in der Welt, und selbst wenn es nicht mehr nachweisbar ist, es schläft nur. Deshalb ist jeder Mensch dazu aufgerufen, die Maßnahmen einzuhalten, die dazu führen sollen, der Pandemie Herr zu werden. Wer sich nicht daran hält, ist asozial. Er verlängert das Elend von Millionen Menschen auf der ganzen Welt. In seiner unfassbaren Sorglosigkeit und Rücksichtslosigkeit sollte er mit aller Härte bestraft werden. Wer immer noch nicht begriffen hat, was diese Pandemie auf der Welt anrichtet, der gehört ebenso in Quarantäne gesetzt wie die Erkrankten. Aber länger, viel länger!