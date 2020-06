Von: Redaktion DER FARANG | 17.06.20

KANCHANABURI: Ein Nationalpark in der westlichen Provinz Kanchanaburi hat auf seiner Facebook-Seite angekündigt, Ausländer dürften nicht mehr die Wasserfälle Huay Mae Khamin und Pha Tad aufsuchen.

Beide Wasserfälle, die sich am Srinakarin-Staudamm befinden, werden am 1. Juli nur für Thais geöffnet sein, „Ja, Ausländer sind nicht erlaubt", sagte ein Parkbeamter am Mittwoch „Khao Sod“. „Ich denke, es ist besser, direkt mit dem Chef des Parks zu sprechen." Thiti Sompee, der Chef des Parks, war für Kommentare nicht erreichbar.

Der Leiter der Behörde für Nationalparks, Wildtiere und Pflanzenschutz sagte jedoch, es sei keine offizielle Politik, Ausländern den Zutritt zu den Parks zu verweigern. „Wir erlauben sowohl Thais als auch Ausländern den Besuch", so Thanya Netithamkul. Sie müssten die Abstandsregelung einhalten, Gesichtsmasken tragen und sich vor ihren Besuchen online registrieren.

Vor Kurzem hatte das Wat Pho, ein populärer Tempel in Bangkok, Ausländern den Zutritt verboten. Und der staatliche Busbetreiber Transport Co. hatte bei Wiederaufnahme des interprovinziellen Verkehrs angekündigt, keine Ausländer zu transportieren, da sie keine thailändischen Ausweise besäßen. Später zog das Unternehmen das Verbot zurück und ließ Ausländer mit ihren Pässen an Bord.