Von: Redaktion DER FARANG | 08.02.19

Foto: The Nation

PATTAYA: Zwei Prostituierte aus Usbekistan haben einen pakistanischen Urlauber bestohlen.

Pattayas Polizeichef Oberst Apichai Krobphet meldete die Festnahme der beiden 29 bzw. 43 Jahre alten Frauen am Mittwoch auf der Walking Street. Dort hatte der 35-jährige Ausländer die beiden Frauen am Montagabend in einem Pub kennengelernt und mit auf sein Hotelzimmer genommen. Als er aufwachte, waren mit den beiden Prostituierten 21.000 Baht, ein Samsung Galaxy S9+ und eine ATM-Karte verschwunden. Die beiden Frauen werden wegen Diebstahls angeklagt, die ältere hatte zudem ihre Aufenthaltsgenehmigung überzogen.