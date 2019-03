Zwei trockene Wochenenden stehen bevor

Von: Björn Jahner | 15.03.19

Wahlplakate in Bangkok. Foto: The Nation



THAILAND: Einheimische, Touristen und Residenten stehen zwei tro­ckene Wochenenden bevor, womit nicht die Dürreperiode im Zuge der heißesten Zeit des Jahres gemeint ist, sondern das Alkoholverbot an den Parlamentswahlen gemeint ist.

Der Ausschank und Verkauf von alkoholischen Getränken ist sowohl am Termin der Parlamentswahl am Sonntag, 24. März als auch der vorgezogenen Urnenwahl am Sonntag, 17. März verboten. Es gilt an beiden Wochenenden von samstags, 18.00 Uhr bis sonntags, 0.00 Uhr.