PATTANI: Ein Verteidigungshelfer und eine Frau wurden am Donnerstagabend auf einem Markt in Ban Krue Sae erschossen.

Ohne Vorwarnung eröffneten bewaffnete Männer gegen 19 Uhr das Feuer auf den 55 Jahre alten Verteidigungshelfer, der seiner Frau an einem Marktstand für Accessoires für Frauen half. Der Mann brach nach zwei Kopfschüssen zusammen. Die Angreifer nahmen die Waffe des Verteidigungshelfers an sich und flüchteten. Zwei Frauen wurden ebenfalls von den Kugeln getroffen. Sie wurden umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert, wo die Ärzte den Tod der einen Frau feststellten. Die Polizei ermittelt, ob Aufständische geschossen haben oder ob als Motiv ein persönlicher Konflikt in Frage kommt.