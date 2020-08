Zwei Thai-Hotels von Weltklasse

Von: Björn Jahner | 10.08.20

BANGKOK/CHIANG MAI: Zwei thailändische Hotels werden im diesjährigen Ranking der 100 besten Hotels der Welt von „Travel + Leisure“ aufgeführt.

Nach Aussage des internationalen Reisemagazins wurde das Ranking vor dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie in zwei Kategorien durchgeführt – Stadthotel und Resort. Nachfolgende Kriterien wurden für die Bewertung überprüft: Ausstattung, Lage, Gastronomie und Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zum besten Hotel der Welt wurde Capella Ubud in Bali/ Indonesien gekürt, gefolgt vom Hotel Amparo in Mexiko, Fogo Island Inn in Kanada, The Ritz Carlton in Bali und Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi.

Thailand ist mit dem Anantara Chiang Mai Resort (22. Platz) und The Sukhothai Bangkok (37. Platz) im Ranking vertreten. Mehr bei Travel + Leisure.