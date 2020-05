Written by: Redaktion (dpa)

HOUSTON: Ein Polizei-Hubschrauber ist nach Behördenangaben in einem Wohnungskomplex im US-Bundesstaat Texas gestürzt. Zwei aus dem Wrack geborgene Polizisten wurden in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht, wie der Polizeichef der Großstadt Houston, Art Acevedo, am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) mitteilte.

Der Polizisten gingen einem Bericht zu Leichen in einem sumpfigen Flussarm nach, als der Hubschrauber in der Nacht zum Samstag aus noch ungeklärter Ursache im Norden von Houston abstürzte. Dabei traf die Maschine laut Acevedo keine Wohnhäuser, sondern streifte nur ein Nebengebäude. Es habe keinen Hinweis auf einen Notruf des Piloten gegeben. Die US-Behörde für Transportsicherheit (NTSB) soll nun die Ursachen des Absturzes ermitteln.