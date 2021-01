Der britische Premierminister Boris Johnson während einer Pressekonferenz in der Downing Street 10 in London. Foto: epa/Facundo Arrizabalaga

LONDON: Im Kampf gegen das Coronavirus setzt Großbritannien wieder auf Stillstand. «Bleiben Sie zu Hause», mahnt Premier Johnson. Die Bevölkerung muss sich einmal mehr auf Wochen hinter geschlossenen Türen einstellen.

Mit hohen Zahlen bei Corona-Neuinfektionen, Todesfällen und Patienten hat der britische Premierminister Boris Johnson den neuen landesweiten Lockdown gerechtfertigt. «Mehr als zwei Prozent der Bevölkerung sind infiziert», sagte Johnson am Dienstag in London. Mit mehr als 60.000 neuen Fällen hatte Großbritannien den offiziellen Daten zufolge erneut einen Tagesrekord. Mehr als 800 Menschen starben mit oder an Covid-19. In Kliniken würden derzeit 40 Prozent mehr Menschen behandelt als zum Höhepunkt im April 2020, sagte Johnson weiter.

Das Parlament soll den Lockdown-Maßnahmen an diesem Mittwoch zustimmen. Demnach müssen nicht lebensnotwendige Geschäfte und Einrichtungen schließen. Die Menschen dürfen ihr Haus nur für den Weg zur Arbeit, für dringende Einkäufe und Arztbesuche verlassen. Freizeitsport ist verboten. Johnson rechnet damit, dass die Maßnahmen voraussichtlich bis Mitte Februar in Kraft bleiben müssen. In den anderen Landesteilen gelten ähnliche Restriktionen.

Die Regierung hofft vor allem darauf, dass bald eine Wirkung der Massenimpfungen einsetzt. Seit Montag wird außer dem Impfstoff der Unternehmen Biontech und Pfizer auch das heimische Vakzin der Universität Oxford und des Pharmakonzerns Astrazeneca genutzt.

Nach Angaben von Johnson sind landesweit mittlerweile mehr als 1,3 Millionen Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Besonders hob der Premierminister hervor, dass rund die Hälfte der Geimpften aus der besonders bedrohten Altersgruppe der über 80-Jährigen stamme. «In zwei bis drei Wochen werden wir hier ein hohes Maß an Immunität haben», sagte der Regierungschef vor Journalisten.

Johnson kündigte an, bis Mitte Februar sollten insgesamt 13,2 Millionen Menschen aus den am meisten gefährdeten Gruppen geimpft werden - Ältere und Pflegeheimbewohner, medizinisches Personal, das dem Virus besonders stark ausgesetzt ist, sowie Risikopatienten. Landesweit stünden bald 1000 Impfzentren in Praxen und Kliniken bereit, sagte Johnson.

Er hatte die Lockdown-Maßnahmen am Montagabend verkündet. Zuvor hatten die medizinischen Spitzenvertreter für das gesamte Land die höchste Corona-Warnstufe ausgerufen. Sie warnten, ohne weitere Maßnahmen werde der Gesundheitsdienst NHS (National Health Service) in einigen Regionen schon bald überfordert sein. In den anderen Landesteilen gelten ebenfalls weitreichende Ausgangs- und Reisebeschränkungen.