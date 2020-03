BANGKOK: Das Gesundheitsministerium hat am Montag bestätigt, dass zwei weitere Menschen an dem neuen Coronavirus gestorben sind. Dadurch erhöht sich die Gesamtzahl der Todesfälle auf neun.

Gestorben sind am Sonntag ein 54-jähriger Thai in der südlichen Provinz Yala, der kürzlich aus Malaysia zurückgekehrt war, und eine 56-jährige Thai in Bangkok. Zuvor hatte Thailand am Montag 136 neue Coronavirus-Fälle gemeldet, was die Gesamtzahl der Infektionen auf 1.524 erhöhte. Von 1.388 Patienten, die noch im Krankenhaus behandelt werden, befnden sich 23 in einem kritischen Zustand.

27 Beamte der städtischen Polizei sind für Covid-19 positiv getestet worden, während für weitere 326 Selbstquarantäne angeordnet wurde. Laut Polizei-Generalleutnant Pakapong Pongpetra hatten die meisten Polizisten, die sich mit dem Virus infizierten, entweder Spanien oder ein Boxstadion in Bangkok besucht oder mit einer infizierten Person gegessen hatte.