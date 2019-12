Zwei neue Thai-Airlines nehmen den Betrieb auf

BANGKOK: Nach Aussage des Generaldirektors der Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) Chula Sukmanop werden im kommenden Jahr voraussichtlich zwei neue thailändische Airlines den Betrieb aufnehmen: Thai Eastar Jet und Thai Summer Airways.

Thai Eastar ist ein Joint Venture zwischen thailändischen Investoren und der südkoreanischen Fluggesellschaft Eastar Jet; hinter Thai Summer Airways stehen sowohl thailändische als auch chinesische Investoren.



In der Zeitung „The Nation“ informierte Khun Chula, dass Thai Eastar Jet voraussichtlich nächsten Monat das CAAT-Luftfahrtzertifikat erhalten wird, während die Ausstellung des CAAT-Zertifikats für Thai Summer Airways bereits in den nächsten Tagen abgeschlossen sein soll. Er fügte hinzu, dass beide Fluggesellschaften zu 100 Prozent thailändische Piloten rekrutieren könnten, da die derzeitige Air Operating License der CAAT keinen Mindestanteil für ausländischen Piloten beinhaltet.



Bei Thai Summer Airways handelt es sich nach Angaben der Airline um eine in Thailand registrierte regionale Billigfluggesellschaft, die im Jahr 2018 gegründet wurde und im Januar 2020 offiziell in Betrieb gehen soll. Der Unternehmenssitz der Airline ist in Bangkok, der Heimatflughafen der U-Tapao Rayong-Pattaya International Airport in der Provinz Rayong.