SAMUT PRAKAN: Nach einer Schlägerei zwischen zwei rivalisierenden Gruppen junger Männer, bei der ein Beteiligter getötet wurde und zwei verletzt wurden, wurden medizinische Geräte in zwei Krankenhäusern im Bezirk Phra Pradaeng beschädigt.

Laut Oberstleutnant Sumeth Salee, Chefermittler der Polizei von Samrong Tai, begannen zwei Gruppen von Männern am frühen Sonntagabend vor einem Haus im Dorf Moo 10 im Tambon Bang Ya Phraek zu kämpfen. Ein 22-Jähriger wurde in die rechte Brust gestochen und schwer verletzt. Er verlor das Bewusstsein und wurde von Freunden ins Hospital Vibharam Chaiprakarn gebracht. Dort erlag er später seinen Verletzungen.

Zwei Mitglieder der anderen Gruppe, 21 und 20 Jahre alt, wurden ebenfalls verletzt. Sie wurden in das Krankenhaus Muangsamut eingeliefert, einige Kilometer vom Hospital Vibharam Chaiprakarn entfernt. Dort kamen 20 Freunde des Schwerverletzten auf Motorrädern an. Ein Arzt teilte ihnen und mehreren Verwandten mit, dass der 22-Jährige gestorben sei. Dies erzürnte seine Freunde - sie griffen die Ärzte und Krankenschwestern und das übrige Krankenhauspersonal an und schickten diese in die Flucht. Die randalierenden Männer beschädigten medizinische Geräte, zertrümmerten Glastüren und Fenster der Notfallstation und alles, was sie in die Hände bekamen.

Der Mob erfuhr dann, dass zwei verletzte Mitglieder der anderen Bande im Muangsamut-Krankenhaus behandelt wurden. Gegen 19.30 Uhr erreichten sie das Hospital Muangsamut. Mit Holzstöcken und einem Fußbodenwischern drangen sie in die Notfallstation ein, wo die beiden Verletzten behandelt wurden. Sie griffen deren Freunde an und begannen, Ausrüstung und Möbel zu zerstören. Als die Polizei eintraf, flüchteten die Männer in alle Richtungen.