Von: Redaktion DER FARANG | 07.02.19

BANGKOK: Zwei Iraner mit gefälschten spanischen Pässen hat die Immigrationspolizei verhaftet.

Gemäß Generalleutnant Surachate Hakparn wurde der 56-jährige am Montagabend auf dem Flughafen Suvarnabhumi festgesetzt, als er seine Maschine besteigen wollte. Der 24-jährige Iraner wurde am Dienstagnachmittag in Nonthaburi festgenommen. Während des Verhörs gestand der ältere Iraner, mit dem jüngeren mit echten iranischen Pässen nach Kuala Lumpur in Malaysia geflogen zu sein. Das Paar blieb dort 16 Tage und kam mit den gefälschten Pässe nach Thailand. Mit spanischen Pässen, so die Iraner, sei es leichter nach Europa zu reisen.