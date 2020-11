BANGKOK: Nach einem Bericht des National Vaccine Institute wurden zwei Covid-19-Impfstoffkandidaten erfolgreich an Tieren getestet. Sie werden nun in Phase 2-Studien an Menschen erprobt.

Laut Dr. Nakorn Premsri, Direktor des Instituts, sind die beiden Kandidaten der mRNA-Impfstoff, der vom Chula Vaccine Research Centre (Chula VRC) entwickelt wird, und der DNA-Impfstoff von BioNet-Asia. Weitere fünf andere Impfstoffkandidaten werden derzeit an Tieren getestet.

BioNet hat von der australischen Regierung einen Zuschuss für die Phase I-Studien am Menschen in Australien erhalten. Die Phase 2 ist für Anfang kommenden Jahres in Thailand geplant. Chula VRC will um den 19. April nächsten Jahres in die Humanversuche gehen. Der mRNA-Prototyp wird zunächst an 72 Freiwilligen - im Alter von 18 bis 55 Jahren und 36 über 55 Jahren - getestet, um die geeignete Dosierung zu finden. Diese Gruppe wird dann für weitere Tests in 12er-Gruppen aufgeteilt.

Wenn die Tests erfolgreich verlaufen, wird der Chula-Prototyp im Juni 2021 in die zweite Phase der Humanversuche mit 600 Personen in zwei Altersgruppen eintreten. Freiwillige können sich über Facebook oder die Chula-VRC-Website für die Studie registrieren lassen.