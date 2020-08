BANGKOK: Gesundheitsbehörden haben zwei neue Coronavirus-Infektionen bei thailändischen Frauen gefunden, nachdem diese nach ihrer Rückkehr aus Übersee eine 14-tägige staatliche Quarantäne absolviert hatten.

Der Generaldirektor der Abteilung für Krankheitskontrolle, Suwannachai Wattanayingcharoenchai, sagte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz, dass es sich bei den beiden neuen Fällen um Frauen handelte, die die Quarantäne in staatlichen Einrichtungen abgeschlossen hatten und in ihre Wohnorte zurückkehrten.

Bei dem ersten Fall handelte es sich um eine 34-jährige Frau, die am 2. August aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Thailand kam und nach Abschluss der Quarantäne nach Chaiyaphum zurückkehrte. Sie wurde am Dienstag im Krankenhaus Ramathibodi positiv auf eine nicht übertragbare Form des neuartigen Coronavirus getestet.

Bei der zweiten Patientin handelte es sich um eine 35-jährige Frau, die am 24. Juni aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Thailand kam und während der Quarantäne zweimal negativ getestet wurde, bevor sie in ihr Haus in Loei zurückkehrte. Die Frau reiste am Sonntag mit dem Auto nach Bangkok und wurde am Dienstag im Krankenhaus bei einer obligatorischen Kontrolle positiv getestet.

Dr. Suwannachai sagte, dass die beiden Patientinnen im Ramathibodi-Krankenhaus behandelt werden und dass die Chancen, dass sie die Krankheit auf andere in Thailand lebende Menschen übertragen haben, aufgrund der epidemiologischen Theorie begrenzt seien. Die neuen Kontraktionen trugen dazu bei, dass der Aktienmarkt am Mittwoch um mehr als 1 Prozent nachgab.