Von: Björn Jahner | 28.09.20

PATTAYA: Im Eelswamp, dem wohl exklusivsten privaten Konzertsaal in Pattaya, wird am Mittwoch, 14. Oktober um 18.00 Uhr ein Zusatzkonzert mit dem Rechtman–Dyson Jazz-Trio – Ilan Rechtman (Piano), seinem Sohn Sebastian (Kontrabass) und Willard Dyson (Schlagzeug) – veranstaltet.

In der Pause wird Helen Barton die Besucher mit ihren kulinarischen Genüssen verwöhnen Tickets sind für 1.000 Baht ausschließlich im Vorverkauf erhältlich und auf 25 Personen limitiert. Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf gehen an die Musiker und an die Köchin.

Eine rechtzeitige Reservierung per E-Mail wird vorausgesetzt. Mehr erfahren Sie im Eelswamp-Blog.

Eelswamp, 29 Soi Suksomboon, Nongplalai M9, Chon Buri 20150. Standort auf Google Maps.