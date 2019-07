Written by: Gregor Bauernfeind, dpa | 19/07/2019

ES IST DER ALBTRAUM EINER JEDEN KLINIKLEITUNG: Ein Hackerangriff legt die Systeme im Krankenhaus lahm. So geschehen ist das nun in mehr als zehn Häusern in Rheinland-Pfalz und Saarland. Dort werden Patienten derzeit wieder «nach alter Sitte» aufgenommen - mit Stift und Papier.

Mainz (dpa/lrs) - Krankenhäuser und andere Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Rheinland-Pfalz und im Saarland sind von einem Cyberangriff betroffen. Das komplette Netzwerk ihres Krankenhausverbundes sei von einer Schadsoftware befallen gewesen, teilte die DRK Trägergesellschaft Süd-West mit. Die Verfügbarkeit von Daten sei eingeschränkt, die Versorgung der Patienten aber gewährleistet. Zuvor hatten die Zeitungen der Verlagsgruppe Rhein-Main (VRM) darüber berichtet.

Der Angriff sei am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr bemerkt worden, Küchenmitarbeiter im Krankenhaus Saarlouis hätten das System nicht hochfahren können und den Leiter der IT informiert, sagte der Geschäftsführer der Trägergesellschaft, Bernd Decker. Wie sich herausstellte, war das komplette Netzwerk des Verbundes von einer Schadsoftware befallen, die Server und Datenbanken verschlüsselt. Daraufhin seien am Sonntagnachmittag die Server aus Sicherheitsgründen vom Netz genommen, um sie auf einen Befall zu überprüfen und um zu verhindern, dass sich die Schadsoftware weiter ausbreitet.

Da - wie sich am Mittwoch herausstellte - der «Domain Controller» als zentraler Server angegriffen war, waren alle elf Krankenhäuser und vier Altenpflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz und im Saarland, die unter dem Dach der Trägergesellschaft organisiert sind, betroffen. Die Aufnahme der Patienten oder Befunde von Laboruntersuchungen würden inzwischen mit Bleistift, Kugelschreiber und Papier vorgenommen, sagte Decker. «So wie das früher mal war.» Die Kliniken und Einrichtungen hatten keinen Zugang zum Internet und waren nicht per Mail, sondern nur noch per Telefon oder Fax erreichbar. Es gebe keine Hinweise darauf, dass Patientendaten abgegriffen worden seien, sagte Decker.

Medizinische Geräte seien nicht betroffen, die Versorgung der Patienten gewährleistet. Der Angriff habe die Arbeit aber umständlicher gemacht. Patientenakten oder Befunde aus Labor oder Radiologie könnten nicht gespeichert werden, sondern müssten ausgedruckt und - wenn die Systeme wieder laufen - eingescannt und archiviert werden.

Das Landeskriminalamt sei eingeschaltet, teilte die DRK Trägergesellschaft mit. Eine Sprecherin des LKA bestätigte eine Anzeige. Es ermittelt die Landeszentralstelle Cybercrime bei der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz, wie ein Sprecher der Behörde mitteilte. Hintergründe zum Vorgehen oder zu möglichen Tätern waren am Mittwoch noch unklar.

In den vergangenen Jahren waren Attacken mit sogenannter Ransomware recht verbreitet, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hatte erst im April vor gezielten Angriffen auf Unternehmen gewarnt. Die Täter verschaffen sich dabei Zugang zu Netzwerken und legen Betriebsabläufe lahm - etwa durch Verschlüsselung von Daten wie im aktuellen Fall in Rheinland-Pfalz. Eine der größten Angriffe war die sogenannte WannaCry-Attacke, bei der vor zwei Jahren mehr als 300 000 Computer in 150 Ländern infiziert wurden, darunter auch bei der Deutschen Bahn und in britischen Krankenhäusern.

Anschließend verlangen die Täter Lösegeld, um die gesperrten Daten wieder zu entschlüsseln. Das BSI rate davon ab, Lösegeld zu bezahlen, sagte ein Sprecher der Behörde. Man fördere die organisierte Kriminalität und könne außerdem nie sicher sein, auch einen funktionierenden Schlüssel zu bekommen. Von einer Geldforderung im aktuellen Fall sei nichts bekannt, sagte Decker. Es sei aber eine verschlüsselte Textdatei gefunden worden. «Die wollten wir nicht öffnen», sagte er. Sie sei den Behörden übergeben worden. Generalstaatsanwaltschaft und LKA machten zum Inhalt der Datei und zur Frage, ob Geld gefordert wurde, mit Hinweis auf laufende Ermittlungen keine Angaben.

In den vergangenen Jahren hatte es mehrmals Cyberangriffe auf Kliniken in Deutschland gegeben, der bekannteste Fall ereignete sich 2016 im Lukaskrankenhaus in Neuss. In Rheinland-Pfalz wurden laut LKA in den vergangenen Jahren keine solchen Fälle in der Polizeilichen Kriminalstatistik registriert. In Krankenhäusern können medizinische Geräte zum Sicherheitsrisiko werden, da diese zum Teil nur für eine bestimmte Version der Software zugelassen werden, wie ein Sprecher des BSI erklärte. Viele Kliniken seien daher zurückhaltend mit Updates - die aber für die IT-Sicherheit entscheidend sind.

Die DRK Trägergesellschaft war am Mittwoch dabei, ihre Systeme wieder hochzufahren. Am Dienstag sei eine Klinik in Neuwied testweise wieder ans Netz gegangen. Da bisher keine neuen Probleme aufgetaucht seien, gehe man derzeit davon aus, dass das System dort «clean» sei, sagte Decker. Weitere Häuser sollen am Donnerstag folgen. Für das IT-Team bedeutet das Arbeit unter Hochdruck. «Ich arbeite jeden Tag 15 bis 16 Stunden», sagte deren Leiter, Hans-Peter Blug.