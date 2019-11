Von: Björn Jahner | 03.11.19

Phuket Town hat sich zu einem hippen Ausflugsziel entwickelt und zieht immer mehr kulturinteressierte Urlauber aus aller Welt an. Foto: The Thaiger

PHUKET: Die Ferieninsel Phuket lediglich auf ihre traumhaften Strände zu reduzieren, wäre vorschnell geurteilt. Denn neben jeder Menge Beach-Feeling erhalten Urlauber hier auch die Möglichkeit, tief in die einzigartige Kultur des Eilandes einzutauchen.

So wurde die malerische Altstadt von Phuket Town erst kürzlich von dem renommierten Reiseportal CNN Travel zu einer der 13 malerischsten Städte Asiens ernannt. Das ehemals wichtigste Handelszentrum der Insel zeichnet sich durch Romantik, Geschichte und kulturelle Schönheit aus, heißt es in dem einflussreichen Ranking. Eine Einschätzung, der auch der Gouverneur der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) Yuthasak Supasorn zustimmt. Er betont den unverwechselbaren Charme der Inselkapitale, die sich bis heute ihre einzigartige Identität bewahren konnte, deren fester Bestandteil der Einfluss der Baba-Peranakan-Kultur ist, die ihre Wurzeln in den chinesischen Einwandererfamilien hat. Ein kultureller Schatz, der Yuthasak folgend immer mehr unabhängige Touristen mit einer überdurchschnittlich großen Kaufkraft anlockt, die sich für die spannende Geschichte der Insel interessieren und während ihres Aufenthaltes einzigartige Erlebnisse sammeln möchten, an denen Phuket Town reich ist. So ist aus der wachsenden Nachfrage an kulturellen Erlebnissen im Schatten des Massentourismus ein auf Nachhaltigkeit und kulturellen Austausch basierender Tourismuszweig gewachsen, der unter anderem Anbieter umfasst, die geführte Rundgänge durch die Altstadt anbieten.