Von: Björn Jahner | 11.04.20

In Pattaya und Bangkok bleiben Restaurants und Cafés per Notstandsverordnung bis auf Weiteres geschlossen, um die Ausbreitung von SARS-CoV-2 möglichst zu verlangsamen. Um ihren Kunden entgegenzukommen, dürfen Gastronomiebetriebe jedoch unter strenger Einhaltung der Hygienevorschriften Speisen zum Abholen oder einen Lieferservice anbieten.

Viele Restaurantbetreiber kommen durch die COVID-19-Krise in Bedrängnis und blicken in eine ungewisse Zukunft. Sie alle eint gerade eine Sorge: Überlebt mein Geschäft die Corona-Krise? Viele Gaststätten zeigen allerdings trotz der Krise Initiative und bieten ihren Kunden an, vorher telefonisch oder online bestellte Speisen zu einem vereinbarten Termin in ihrem Lokal abzuholen oder sich die bestellten Gerichte bequem direkt an die Tür liefern zu lassen.

Damit die Leserinnen und Leser des Magazins DER FARANG auch in Corona-Zeiten ihre lokalen Restaurants in Pattaya und Bangkok unterstützen können, hat die Redaktion eine Übersicht ihrer Anzeigenkunden aus der Gastro-Branche zusammengestellt, die Speisen zum Mitnehmen oder einen Lieferservice anbieten:

PATTAYA:

Das Restaurant und Café Bazi & Leckerle, Naklua Road Soi 33, bietet seinen Gästen täglich von 10.00–21.30 Uhr zwei Möglichkeiten an, ihre Lieblingsgerichte auch in Corona-Zeiten zu genießen: Entweder zur Abholung im Restaurant und Café oder per Lieferservice frei Haus bei einem Mindestbestellwert von 300 Baht und in einem Umkreis von zwei Kilometern (darüber hinaus gegen Gebühr). Telefonische Bestellannahme unter der Rufnummer 038-370.698 (Bazi) und 038-415.055 (Leckerle) oder per Facebook Messenger (Leckerle Pattaya).

Das Boncafé Vino Pattaya, Naklua Road, bietet täglich von 07.00–19.00 Uhr sein Speiseangebot zum Mitnehmen an. Telefonische Bestellannahme unter der Rufnummer 038-421.048-9. Lieferservice per Wongnai und LINE MAN. Infos: Boncafevino Pattaya.

Der Borussia Park, Naklua Road (schräg ggü. Soi 10), bietet täglich von 09.00–19.00 Uhr alle Gerichte der Speisekarte zum Mitnehmen an, einschließlich den beliebten Tagesange­boten für 139 Baht inkl. Eis oder Kaffee/ Tee /Espresso (kann bei Abholung gegessen/ getrunken werden) und Frühstücksangeboten inklusive Kaffee (Behältnis zum Abfüllen mitbringen oder bei Abholung trinken) sowie Thai-Food. Telefonische Bestell­annahme unter der Rufnummer 082-969.3403. Infos: Borussia Park.

Sämis Internationales Restaurant, Padtanakan Road Soi 2 („Pattaya-Darkside”), bietet täglich von 10.00–22.00 Uhr seine deutschen, Schweizer und thailändischen Gerichte zum Mitnehmen an. Bestellannahme unter der Rufnummer 088-522.7318. Infos: New Samis International Restaurant.

Im Restaurant Tara E-Sarn Classic werden täglich von 08.00–20.00 Uhr alle deutschen und thailändischen Gerichte der Speisekarte sowie auch die beliebten Spezialangebote für 129 Baht zur Abholung angeboten. Bestell­annahme unter den Rufnummern 033-122.297 und 092-4465858 oder per LINE (ID: tara5858).

BANGKOK:

Beide Filialen des Old German Beerhouse, Sukhumvit Road Soi 11 und Soi 13, bieten täglich von 08.00 bis 24.00 Uhr gleich drei Möglichkeiten, wie man auch in Zeiten sozialer Distanz in den Genuss bewährter deutscher Gerichte kommt: Abholung im Restaurant, Drive-thru (die bestellten Gerichte werden zum Auto gebracht, ohne dass man aus dem Wagen aussteigen muss) oder per Lieferservice direkt an die Tür. Obendrauf bedankt sich das OGB-Team bei seinen Kunden mit 40 Prozent Rabatt (Mindestbestellwert 500 Baht)! Bestellung telefonisch unter den Rufnummern 02-126.6862 und 02-047.5911 (Soi 11) sowie 091-009.1391 und 02-168.7898 (Soi 13) oder per Facebook Messenger (Old German Beerhouse) oder LINE (ID: ogb13). Lieferservice per chefsXP online (Old German Beerhouse) oder über die Hotline 1767. Infos: Old German Beerhouse.

Das auch als Schwarzwaldstube bekannte deutsche Lokal Bei Otto, Sukhumvit Road Soi 20, bietet täglich von 08.00 bis 22.00 Uhr seine bewährten Speisen zur Abholung im Deli Shop an und bedankt sich bei seinen Kunden für ihre Treue in Krisenzeiten mit 20 Prozent Rabatt. Bestellannahme unter der Rufnummer 02-259.4560 oder über LINE (ID: suk8985v). Lieferservice per chefsXP online (Old German Beerhouse) oder über die Hotline 1767 sowie auch über Wongnai & LINE MAN. Lebensmittel aus dem Deli Shop können auch bequem beim Online-Lieferdienst Happy Fresh bestellt werden.