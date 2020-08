Zugprojekt: In 64 Minuten von U-Tapao nach Trat

Von: Redaktion DER FARANG | 27.08.20

RAYONG/CHANTHABURI/TRAT: Die Staatsbahn (SRT) will spätestens im nächsten Jahr detaillierte Pläne für die zweite Phase der Hochgeschwindigkeitszugstrecke im östlichen Wirtschaftskorridor (EEC) vorlegen, die bis in die Provinz Trat verlängert werden soll.

Kanit Sangsubhan, Generalsekretär des EEC-Büros, gab am Dienstag bei der mobilen Kabinettssitzung in der Provinz Rayong einen Überblick über die Pläne für die zweite Phase des Infrastrukturprojekts. Die SRT erarbeitet derzeit einen Entwurf für das Projekt und bereitet eine Kostenschätzung vor, die 2021 dem Kabinett zur Genehmigung vorgelegt werden sollen. Die Ausschreibung würde 2024 folgen, die Strecke könnte im Jahr 2028 eröffnet werden.

Die Strecke wird über 190 Kilometer vom internationalen Flughafen U-Tapao in der Provinz Rayong bis in die Provinz Trat reichen, mit einer Fahrzeit von 64 Minuten. Bahnhöfe sind in U-Tapao, Rayong, Klaeng, Chanthaburi und Trat geplant.

Die Regierung prüft zurzeit die Finanzierung eines Stadtbahnzubringers, der den U-Tapao-Bahnhof und den Bahnhof von Pattaya verbinden könnte.