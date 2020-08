Zug in Bern aus den Schienen gesprungen

GENF: Ein Regionalzug ist im Bahnhof von Bern mit einer Achse aus den Schienen gesprungen.

Der Zug stehe noch am Bahnsteig, teilten die Schweizerische Bundesbahnen (SBB) am Freitagmorgen mit. Nach ersten Informationen sei niemand verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach SBB-Angaben um 06.40 Uhr. Experten seien bereits mit der Untersuchung der Ursache befasst. Zwei Gleise waren blockiert. Es sei mit größeren Einschränkungen im Berufsverkehr zu rechnen, so die SBB.