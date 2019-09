Herumtollen mit einem Elefantenbaby ist herzerwärmend. Der kleine Dickhäuter hat es jedoch faustdick hinter den Ohren und will ein Kräftemessen. Fotos: Jahner

CHIANG MAI: Thailändische Elefantencamps sind in den letzten Jahren zunehmend in Verruf geraten. Oftmals einem skurrilen Disneyland ähnelnd, wird Dumbo dazu genötigt Fußball zu spielen, Dartpfeile zu werfen oder gar mit einem Tutu bekleidet Urlauber mit Tanzaufführungen zu unterhalten. Kein Wunder, dass Tierschützer Alarm schlagen und auch die meisten großen europäischen Reiseanbieter Elefantenreiten aus ihrem Ausflugsprogramm gestrichen haben. Dass Elefantenschutz und Tourismus dennoch miteinander vereinbar sind, beweist der Deutsche Bodo Förster mit seinem Projekt Elephant Special Tours in der Nordprovinz Chiang Mai. Hier kommt zuerst der Elefant und dann der Mensch.