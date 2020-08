Von: Björn Jahner | 10.08.20

201 beschlagnahmte Fahrzeuge, darunter viele Supercars und Autos aus dem Luxussegment, wurden am Wochenende bei der jährlichen Zoll-Versteigerung angeboten. Fotos: The Nation

BANGKOK: Am Samstag führte die Zollbehörde eine Versteigerung von 201 beschlagnahmten Luxusfahrzeugen durch.

Die Versteigerung fand sowohl auf dem Gelände der Behörde im Bangkoker Stadtteil Klong Toei statt als auch online. Krisada Chinavicharana, Generaldirektor des Customs Department, erläuterte der Presse, dass seine Behörde sich in diesem Jahr dazu entschieden hatte, erstmals auch eine Online-Auktion anzubieten, um es Interessenten an den Fahrzeugen zu ermöglichen, von überall aus und jederzeit an der Auktion teilzunehmen. Er führte fort, dass Interessenten vom 5. bis 7. August gestattet wurde, die auf dem Parkplatz der Zollbehörde präsentierten Autos und Motorräder zu besichtigen. Das Interesse war Khun Krisada folgend hoch.

Am Wochenende hatten Interessenten die Möglichkeit, die zur Versteigerung freigegebenen Fahrzeuge auf dem Parkplatz der Zollbehörde im Bangkoker Stadtteil Klong Toei zu besichtigen.

Die Einnahmen aus der Auktion werden gemäß den Richtlinien des Finanzministeriums für den Verkauf beschlagnahmter Waren an den Staat abgeführt, erklärte der Generaldirektor der Zollbehörde. Er geht davon aus, dass die Auktion dem Staat Einnahmen von mindestens 300 Millionen Baht bescheren wird. Khun Krisada fügte hinzu, dass das meistnachgefragte Fahrzeug in diesem Jahr ein Ferrari California T 2015 war. „Das Höchstgebot für diesen Wagen lag bei 12,70 Millionen Baht gegenüber dem Eröffnungspreis von 10,31 Millionen Baht“, so der Thailands Zollchef.