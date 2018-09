Argentiniens Trainer Lionel Scaloni beim Singen der Nationalhymne vor dem Spiel gegen Kolumbien im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, USA. Foto: epa/Epa-efe/COREY SIPKIN

BUENOS AIRES (dpa) - Argentiniens Fußball-Nationalmannschaft ist bei ihrer Rückkehr von einer USA-Reise vom Zoll gestoppt worden.



Die Behörde in Buenos Aires stellte bei der Einreise nicht deklarierte Produkte sicher, wie der Zoll am Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter schrieb. Dazu veröffentlichte der Zoll Fotos, auf denen unter anderem blau-weiß gestreifte, nummerierte Metallkisten, eine Gitarrenhülle, ein großer schwarzer Kasten und Lego-Spielzeug zu sehen sind.

Die Mannschaft war am Donnerstag nach Freundschaftsspielen gegen Kolumbien und Guatemala aus den USA zurückgekehrt. Laut einem Bericht des Portals «Olé» wurden bei der Einreise am Flughafen Ezeiza in Argentiniens Hauptstadt elf Truhen sichergestellt. Unter anderem handele es sich um Computer und Musikinstrumente im Wert von insgesamt 25.000 Dollar.

Der argentinische Fußballverband teilte auf seiner Website mit, es handele sich um Material für die Videoanalyse und die kinesiologische Behandlung der Mannschaft. Der Verband habe bereits alle notwendigen Unterlagen vorgelegt und gehe davon aus, dass das Material innerhalb weniger Stunden freigegeben würde.